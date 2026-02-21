「天使にラブ・ソングを...」ウーピー・ゴールドバーグ70歳、鮮やかイエローのコートで...ステキにポージング

映画「天使にラブ・ソングを...」や「ゴースト／ニューヨークの幻」などで知られる、俳優のウーピー・ゴールドバーグさん（70）が2025年2月5日にインスタグラムを更新。近影を公開し、話題となっている。

海外スターたちも反応

1990年公開の映画「ゴースト／ニューヨークの幻」での演技でアカデミー助演女優賞を受賞したウーピー・ゴールドバーグさん。そして、1992年に主演したコメディ映画「天使にラブ・ソングを...」はロングラン作品となり、世界中で親しまれている。

今回インスタグラムで公開されたのは、アメリカの月刊雑誌「Interview」でのもの。イエローの鮮やかなコートに、裾の広がったブラックのボトムス、赤のパンプスを身に着け、お茶目なカットになっている。ゴールドバーグさんは、「写真が素晴らしい！ 2026年3月号の記事をぜひご覧ください」と英語でつづった。

コメント欄には、ジョン・レジェンドさん、ティナ・ノウルズさん、ケリー・ワシントンさん、タミ・ローマンさん、デビ・メイザーさん、ソモアさん、タラジ・P・ヘンソンさん、パオロ・カミリさん、ステファニー・ミルズさんなど海外スターが勢ぞろい。「Love you」「Looking good」「These pictures are sunshine and FABULOUS!!!」といったコメントが寄せられるなど、たくさんの人から愛されている様子がうかがえた。