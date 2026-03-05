林芳正氏「ポール・マッカートニー風」学生時代に歓声...「めっちゃイケメン」　議員バンドでギター務める一面も

林芳正総務大臣（65）が、2026年3月3日にXを更新。若かりし頃の写真を公開した。

「憧れて髪型も真似していました」

林氏はXで、「私が学生時代、ザ・ビートルズのポール・マッカートニーに特に憧れていた頃の写真が出てきました。憧れて髪型も真似していました」と投稿。ギターを弾く、若かりし頃の自身の写真を公開した。

Xユーザーからは「かっこいいですね！」「めっちゃイケメン」「カッコイイ。ブリティッシュROCKが似合う感じです」「思った以上に可愛かった...」などのコメントが寄せられている。

林氏は、小此木八郎・元国家公安委員会委員長（61）、自民党の浜田靖一衆議院議員（70）、松山政司参議院議員（67）と「Gi!nz（ギインズ）」というバンドで活動。ボーカル、ギター、ピアノを担当している 。