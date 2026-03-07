君島十和子＆長女・憂樹、ステキ母娘2ショットに反響　「姉妹みたいで可愛い」「お綺麗」「めちゃくちゃ可愛い」

元俳優で美容家の君島十和子さん（59）が2026年3月3日、自身のインスタグラムを更新。長女で元宝塚俳優の君島憂樹さん（28）とのオフショットを披露した。

「私と娘の幸せな思い出です！」

君島さんは、日本テレビ系のトークバラエティ番組「踊る！さんま御殿」の出演を報告。「長女、憂樹と出演させて頂きます」といい、憂樹さんとの親子2ショットを投稿した。

君島さんは「私が初めて［テレビのレギュラー番組］で明石家さんまさんの番組アシスタントとしてお隣に立たせて頂いたのが1986年でした！」と振り返る。

つづけて「あれからなんと40年も経ってる」とし、「あの頃でさえ〈雲の上の存在〉だった明石家さんまさんの番組に娘と出演させて頂く日が来るなんて」と感慨深い様子。今回の番組出演は「私と娘の幸せな思い出です！」とコメントした。

インスタグラムに投稿された写真では、十和子さんはシアー感のあるピンクのワンピースを着用。憂樹さんは白いブラウスと青い花柄のスカートというコーデ。2人とも笑顔をみせていた。3枚目ではソロショットを、5枚目では肩を寄せ合って微笑む親子ショットも披露していた。

この投稿には、「可愛すぎる」「2人とも姉妹みたいで可愛い」「素敵なお二人」「めちゃくちゃ可愛い」「ますますお綺麗」といったコメントが寄せられていた。