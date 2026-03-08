日本保守党・北村晴男参院議員も「生成AIによるフェイク動画」に注意喚起　そっくり動画＆音声に困惑の声

日本保守党の北村晴男参院議員が2026年3月7日、自身の声や姿を使った「生成AIによるフェイク動画」が拡散されているとして、Xで注意喚起を行った。

「私は全く関与していません」

問題となったのは、「中国は崩壊中」とのYouTubeチャンネルが公開した「【大炎上】『SANAE TOKEN』急落で波紋拡大 仮想通貨市場と政治の関係に注目集まる #高市早苗 #中国 #自民党 #岡田克也 #立憲民主党#石破茂」と題したYouTube動画だった。

サムネイルには「3月5日速報」として「SANAEトークン大暴落 黒幕は誰？」の煽り文句とともに、北村氏のバストショットが使用されている。本編では、高市早苗首相が関与を否定したことで波紋を広げた仮想通貨「SANAE TOKEN」について、北村氏が話しているかのような演出が施されていた。

画面左側には高市氏の写真と、SANAE TOKENの発行元であり「NoBorder」を手掛ける実業家の溝口勇児氏の写真が配置され、右側にはワイシャツ姿の北村氏が映っている。口元の動きや瞬きなど自然な様子で話しているように見えるが、北村氏の映像や音声は生成AIによって加工された、いわゆる「ディープフェイク」と呼ばれるものだ。

北村氏はこの動画について、Xで「上の動画は生成AIによるフェイク動画です。私は全く関与していません」とした。

別の投稿でも、「この動画は生成物によるフェイク動画です」としている。