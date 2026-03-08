大谷翔平は打撃だけじゃない、試合後の敗者への配慮まで完璧...韓国ベンチに向けた「振る舞い」光った【韓国メディア】

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）が、侍ジャパンの大谷翔平選手（ドジャース、31）の試合後の振る舞いを「完璧」と評した。

大リーグ組の活躍で日韓戦を制す

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドが2026年3月7日、東京ドームで行われ、大会2連覇を目指す日本代表が、韓国代表を8－6で下した。

試合は初回、韓国代表が日本代表の先発・菊池雄星投手（エンゼルス、34）を攻め立て、3点を先制。日本代表はその裏、先頭の大谷翔平選手（ドジャース、31）が四球で歩き、1死後、3番・鈴木誠也外野手（カブス、31）がライトスタンドに2ランを放った。

1点ビハインドの3回には、大谷、鈴木、吉田正尚外野手（レッドソックス、32）がソロ本塁打。大リーグ組による1発攻勢で逆転に成功した。

4回にキム・ヘソン内野手（ドジャース、27）の2ランで同点に追いつかれるも、7回に吉田のタイムリーなどで3点を追加し、再び逆転した。9回は守護神・大勢投手（巨人、26）が3人で抑えた。

注目の日韓戦は、日本代表の大リーグ組の活躍が目立った。

なかでも大谷はこの日、1本塁打を含む2打数2安打1打点2四球でチームの勝利に貢献。7日の台湾戦（4打数3安打5打点）に続く活躍を見せた。

大谷は韓国でも高い人気を誇り、韓国メディアは連日、大谷のプレーを報じている。