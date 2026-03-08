「またも東京惨事」、韓国が台湾に敗れて崖っぷち...1次ラウンド突破可能性残すも「豪州が最も有利」韓国メディア意気消沈

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCは2026年3月8日、東京ドームで行われ、台湾代表が韓国代表を延長戦の末、5－4で下し、韓国代表の準々決勝進出に「赤信号」が灯った。

「オーストラリアに5－0で勝利しなければ8強進出は叶わない」

試合は、台湾が2回にジャン・ユーチェン内野手（30）のソロ本塁打で1点を先制した。

4回まで台湾先発のグーリン・ルェヤン投手（25）の前に沈黙した韓国は、5回に1点を返して同点に。6回にジェン・ツォンチェ内野手（24）のソロ本塁打で逆転されるも、その裏にキム・ドヨン内野手（22）の特大2ランで逆転した。

粘る台湾は、25年シーズンまで大リーグでプレーしたスチュアート・フェアチャイルド外野手（29）が、8回に起死回生の2ランを放ち、再び逆転した。1点ビハインドの韓国は、8回裏にキム・ドヨンのタイムリーで同点とし、試合は4－4で延長戦に突入した。

延長戦は、大会規定により無死2塁から攻撃が始まるタイブレーク方式がとられた。

台湾は10回無死2塁から送りバント。これを1塁手が3塁へ送球し、結果、フィルダースチョイスで無死1、3塁のピンチに。続く打者がスクイズを成功させ、台湾が1点をリードした。

もう後がない韓国は、10回裏、1死3塁のチャンスを作るも、キム・ヘソン内野手（ドジャース、27）が1塁ゴロ。続くキム・ドヨンがライトへのファールフライに打ち取られゲームセット。韓国は2連敗を喫し、通算1勝2敗とした。

7日の日本戦は敗れたものの、6－8と大健闘した。韓国国内では台湾戦への期待が大きく、複数のメディアが結果を速報した。

地元メディア「OSEN（ウェブ版）」は、「『またも東京惨事』韓国、オーストラリアに5－0で勝利しなければ8強進出はかなわない」とのタイトルで記事を展開した。