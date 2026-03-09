釜玉うどん買うと「その場でもう1杯」プレゼント　丸亀製麺にX衝撃、次回利用の引換券にしなかった「想い」とは

丸亀製麺が2026年2月、「釜玉うどん」の購入者に「釜玉うどん」並サイズを「一杯無料でプレゼント」するキャンペーンを実施し、無料分のうどんの提供方法がXで話題になった。1杯目と同時に提供されるといい、次回来店時に使える引換券ではないのかと驚く声も少なくない。運営会社に狙いを取材した。

「無料券貰えると勘違いして釜玉ダブル攻撃に怯む人」も

丸亀製麺では2月25日～27日の3日間に、サイズを問わず「釜玉うどん」「明太釜玉うどん」「焼きたて 牛すき釜玉うどん」のいずれか1杯購入で、「釜玉うどん」並サイズを無料で1杯プレゼントするキャンペーンを実施した。

釜玉うどんは、ゆでたての麺を釜から直接器に盛り付けるもので、水で締めないため、麺の外はふわふわ、中はもちもちとした食感で、すする度に小麦の香りが広がるとしている。

この企画はXで、「これは嬉しい...！」「その場で2杯目がくるの満足感やばい」「釜玉頼んだら釜玉並1杯無料、激アツすぎる」「神サービスすぎる～」などと好評だった。

一方、無料引換券の配布を想定していたとみられるユーザーも散見された。

実際は無料分のうどんも同時提供され、持ち帰りはできないため、「その場でもう1杯。うどん買ったらうどんついてくるってどゆこと」「その場なの！？」「次回使えるやつかと思ってた」「無料券貰えると勘違いして釜玉ダブル攻撃に怯む人、多数」「1人フードファイトしてる お得だけれども...！！」「沢山食べてもらいたい的な企画なのかな？」などと驚きが広がった。