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谷原章介けさも怒り収まらず！「勝手にイラン戦争始めたトランプ氏は原油値上がり分を補償してほしい」

2026.03.17 13:00
リサーチ班

   フジテレビ系情報ワイド「サン！シャイン」のメインキャスター・谷原章介さんは米国トランプ大統領が日本や中国、フランスなど5か国にホルムズ海峡への艦船出動を求めていることに対して、「勝手に始めた戦争に巻き込むな！」と激しく怒ったが（2026年3月16日放送）、翌17日の放送ではますます腹が立っているようだった。

  • ドナルド・トランプ大統領（ホワイトハウス公式サイトより）
    ドナルド・トランプ大統領（ホワイトハウス公式サイトより）
  • 谷原章介さんスタッフのインスタグラム（＠tanihara_staff）より
    谷原章介さんスタッフのインスタグラム（＠tanihara_staff）より
  • ドナルド・トランプ大統領（ホワイトハウス公式サイトより）
  • 谷原章介さんスタッフのインスタグラム（＠tanihara_staff）より

「火をつけた責任を取って消してください」

   放送の直前、トランプ氏のこんなSNS投稿が速報で入ってきた。「日本は（ホルムズ海峡を通じて石油の）95％を得ている。中国は91％だ。韓国は石油、すなわちエネルギーの多くの割合はホルムズ海峡を通じて得ている。彼らはわれわれに感謝するだけでなく、協力すべきだ。驚きは、彼らが乗り気でないということだ」

   日本や韓国が米軍に協力するのは当然と言い、色よい返事をしないことに腹を立て、当てつけで、近々に協力的な国の名前を公表するという。

   谷原キャスターはこのニュースに呆れ、「本当に理解できない」と怒った。「（事前に）議論もなく、国連で諮っているわけでもなく、いきなり（イラン攻撃を）やっておいて、（原油が）値上がりして、（日本の石油は）95％そこを通るんだから協力しろって......。 （そうではなく）火をつけた責任を取って消してくださいという話ですよね」

イラン攻撃を仕掛けなければ、何の問題もなく日本に石油は届いていた
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