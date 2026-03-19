WBC侍ジャパン、井端監督への采配批判は「とんでもないこと」...元NPB監督がブチギレ「任命した人はのうのうと」

プロ野球楽天の元監督で野球解説者のデーブ大久保氏（59）が、2026年3月18日にユーチューブを更新し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表・井端弘和監督（50）の采配を巡る批判の声に激怒した。

「WBCに関連した人たちの誰が今非難されていますか？」

今大会、日本は1次ラウンド・プールCを4戦全勝で首位通過した。

15日に米フロリダ州マイアミで行われた準々決勝では、プールD2位のベネズエラに5－8で敗れた。大会2連覇を狙った日本は、WBC6度目の出場で、初めてベスト4進出を逃した。

ベスト8敗退に終わったことで、試合直後から井端監督をはじめとし、大会を通じて無安打に終わった近藤健介外野手（ソフトバンク、32）や、ベネズエラ戦で逆転3ランを浴びた伊藤大海投手（日本ハム、28）に向け、SNSで誹謗中傷とみられる投稿が相次いだ。

楽天で監督経験のある大久保氏は、インターネット上の井端監督への批判に対して、「【ブチギレ】WBC日本代表の監督・選手批判について、プロとしてハッキリ言わせてもらいます」とのタイトルで動画を公開した。

大久保氏は動画の中で、「今何が起きているか」と切り出し、次のように怒りをぶちまけた。

「井端監督の采配が非難されている。とんでもないことが起きている。侍ジャパンの組織の人たち、WBCに関連した人たちの誰が今非難されていますか？監督を任命した人、誰か非難されていますか？コーチを選んだ人、選手を選んだ人、誰か何か言われていますか？全く言われていない。はっきり言って、言葉は悪いが、のうのうと生きている」

そして、「叩かれるのは何で監督、コーチで選手なんだ」と疑問を投げかけ、こう続けた。