「クラフトボス ブラック」が「コーヒー」→「コーヒー飲料」表記に変更　味わいへの影響あるか聞くと

サントリー食品インターナショナル（東京都港区）は2026年3月17日、ペットボトルコーヒー飲料「クラフトボス ブラック」のリニューアル商品を発売した。この新商品の分類表記が「コーヒー」から「コーヒー飲料」へと変更され、SNS上で注目を集めている。

一部からは「サイレント値上げ」「サイレント薄め」などと指摘する声もある。だが同社コーポレートコミュニケーション部は18日、J-CASTニュースの取材に対し、新製法の採用で分類が変わったとし、「新技術活用による味わいへの影響はほとんどないと考えております」と説明した。

「クラフトボス」シリーズの主力3商品がリニューアル

サントリー食品インターナショナルは、「クラフトボス」シリーズの主力3商品をリニューアルしたものを17日から発売した。先述の「クラフトボス ブラック」に加え、「クラフトボス ラテ」と「クラフトボス ミルクラテ」だ。

SNS上で注目を集めたのは、「クラフトボス ブラック」の分類表記だ。

サントリーグループの公式サイトによれば、「コーヒー」は「コーヒー飲料等の表示に関する公正競争規約」に基づき、内容量100グラム中のコーヒーの生豆分量に応じた、複数の分類表記がある。

まず「コーヒー」は、内容量100gグラムにコーヒー生豆換算で5グラム以上のコーヒー豆から抽出または溶出したコーヒー分を含むものだ。次に「コーヒー飲料」は、2.5グラム以上5グラム未満になり、「コーヒー入り清涼飲料」は1グラム以上2.5グラム未満になる。

もともと「コーヒー」の表記だった「クラフトボス ブラック」が、17日のリニューアルを経て「コーヒー飲料」へと変更されたことについて、SNS上で大きな注目を集めていた。