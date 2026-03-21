「何言ってるんですか」総額180万円のはずが見積もりは230万円　初の車購入でいざこざ...営業トークに不信感

車の購入は、多くの人にとって大きな買い物だ。販売店での説明や見積もりの内容によって、判断が左右されることもある。初めて車を購入しようと販売店を訪れた田中健太さん（仮名・30代）も、見積もりの段階で思わぬやり取りを経験したという。

想定より50万円高い見積もりに戸惑い

数年前、29歳のときだった。週末の外出用に車を買おうと思い、新古車を扱う販売店を訪れた。高い車は考えておらず、軽自動車の購入を考えていた。

展示されている車を見ていると、営業担当者が声をかけてきたそうだ。

「この車なら総額180万円くらいで乗れますよ」

金額としては想定していた範囲内だったため、店内で見積もりを出してもらうことにした。席に座ると、まず車の説明があり、その後「オプション」の話になったようだ。

カーナビ、ドライブレコーダー、ボディコーティング、フロアマット、ETCなど、さまざまな装備について一つひとつ説明された。田中さんが必要かどうかを確認すると、営業担当者はこう言ったという。

「皆さん、だいたい付けられます」

少し鼻で笑うような言い方だったのも気になった。だが、田中さんは「必要なもの」だと思い、断ることができなかったそうだ。結局、意味がなさそうだと感じた機器をひとつ断るのが精一杯だった。

そして、最終的な見積書を見て、田中さんは思わず固まった。総額が「230万円」になっていたのだ。

「180万円くらいでは？」

そう尋ねると、営業担当者は笑いながらこう言ったという。

「それは車両の金額ですよ。何言ってるんですか」

オプションの内訳を詳しく聞くと、カーナビ、前後ドライブレコーダー（と取付費）、ボディコーティング、メンテナンスパック、延長保証、フロアマットとバイザー、ETC車載器（と取付費）などで、合計するとおよそ50万円の追加になっていたようだ。

さすがにその場で決める気になれず、田中さんは「一度検討させてください」と伝えた。だが――。