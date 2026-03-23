元青汁王子、「SANAE TOKEN」問題発端の「REAL VALUE」に危機感　「カルトみたいになってる」

元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏が2026年3月21日、実業家・桑田龍征氏のYouTubeチャンネルに公開された動画に出演し、仮想通貨「SANAE TOKEN（サナエトークン）」をめぐる騒動について言及した。

「SANAE TOKEN」は「台本を読みながら知った」

「SANAE TOKEN」は、実業家の溝口勇児氏率いるコミュニティ「NoBorder DAO」が2月25日に発行。公式サイトに高市早苗首相のイラストを使用し、溝口氏がYouTube番組「REAL VALUE」内で「高市さんサイドとはコミュニケーションを取っている」と発言していたにもかかわらず、首相本人が関与を全否定したことで「炎上」。さらに、暗号資産の登録を行っている事業者の中に「サナエトークン」を扱っている事業者はいないとして、金融庁が調査に乗り出すことも報じられた。

三崎氏は、溝口氏、堀江貴文氏とともに「REAL VALUE」に「チェアマン」という立場でレギュラー出演しており、溝口氏が問題の発言をした収録にも参加している。

「おい三崎、お前色々と噂になってるけどREAL VALUE辞めるの？」と題した動画で、桑田氏から「サナエトークン」について「どこまで知っていたのか」とコメントを求められた三崎氏。チュアマンである自身や「REAL VALUE マフィア」と呼ばれる出演する経営者たちも「この件は本当に知らない。関わってないっていうのが事実なんです」と訴えた。

三崎氏によれば、「REAL VALUE」のオープニングトークでは、目の前に表示される台本を出演者が読むことが慣習となっており、「（サナエトークンも）現場に行って、収録がスタートしてから台本を読みながら知った。これはもう申し訳ないけど事実なんですね」と明かした。