侍ジャパン次期監督は？識者がプッシュする「采配にたけた」名将とは　代表の舞台は「選手を育てる場ではない」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年3月22日にユーチューブを更新し、野球日本代表の次期監督候補に、阪神の元監督の岡田彰布氏（68）を挙げた。

日本代表監督の条件は「統率力のある人」

日本代表の井端弘和監督（50）は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝敗退後、監督を退任する意向を示した。

現役時代、中日と巨人でプレーした井端監督は、23年10月に日本代表監督に就任。3月に開催されたWBCでは、1次ラウンド・プールCを全勝で首位通過するも、準々決勝でベネズエラに5－8で敗れ、ベスト8で敗退した。

大会2連覇を狙った日本は、WBC6度目の出場で、初めてベスト4進出を逃した。

井端監督が退任の意向を示したことで、侍ジャパンの次期監督に大きな注目が集まる。インターネット上では、早くも多くの「監督候補」が浮上し、さまざまな意見が飛び交っている。

04年アテネ五輪日本代表のコーチを務めた経験のある高木氏は、日本代表監督の条件として、次のような条件を挙げた。

「統率力のある人。これは絶対にそう。やっぱりチームだから、それをまとめる力があるのか。それと、目標に向かわせる力があるのか。そういうことが大事。選手を育てる場ではないので、選手を目標に向かわせる。脂が乗り切っている選手たちが集まるわけだから。あとは采配にたけている人が1番いいと思う」

高木氏は、監督候補にWBC第2回大会（09年）で日本代表を指揮した原辰徳氏（67）や、選手として日本代表経験が豊富な宮本慎也氏（55）らを挙げた。また、日本を代表する元大リーガー、イチロー氏（52）や松井秀喜氏（51）の名も挙げた。