防御率15.58を信用するのか...キム・ヘソンは打率4割超えでもマイナー、佐々木朗希との待遇差は「理解に苦しむ」韓国メディア憤慨

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）が2026年3月24日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（27）と、佐々木朗希投手（24）の待遇の相違に憤慨した。

31日のガーディアンズ戦先発に内定

大リーグ2年目となるキムは、オープン戦9試合に出場し、打率.407、出塁率.448、長打率.519、1本塁打、6打点を記録。課題の打撃で好調さをアピールするも、デーブ・ロバーツ監督（53）は、マイナー降格を決断した。

一方、佐々木はオープン戦で結果を残せなかった。

24日に行われたロサンゼルス・エンゼルス戦に先発し、初回は1死も取れずに途中降板。オープン戦の特別ルールで2回に再びマウンドに上がり、この日は計2回3分の0、無安打5失点、2三振6四球2死球の大乱調だった。これでオープン戦の防御率は15.58となった。

打率4割超えもマイナーに降格したキムに対して、防御率15.58の佐々木はメジャーに残留し、開幕ローテーション入りが決まっている。31日（日本時間）に行われるクリーブランド・ガーディアンズ戦の先発に内定している。

キムとは対照的な佐々木の起用法に対して、「スポーツ朝鮮」は「まさかロバーツ、防御率15.58を信用するなんて...キム・ヘソンは悔しくてたまらないだろう」とのタイトルで記事を展開した。

記事は「ドジャースのデーブ・ロバーツ監督による、理解に苦しむ采配が繰り返されている」と書き出し、24日のエンゼルス戦の投球内容に言及した。