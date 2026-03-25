佐々木朗希「制球難」は続くのか、OP戦「防御率15.58」で不安拭えず...元NPB監督が指摘した「乱調」原因とは

プロ野球楽天の元監督で野球解説者のデーブ大久保氏（59）が、2026年3月24日にユーチューブを更新し、佐々木朗希投手（ドジャース、24）の不調の要因について、「大人の体になっていない」ことを挙げた。

「ロッテではケガさせないことが1番最初。大切に育てる」

大リーグ2年目となる佐々木は、オープン戦で結果を残せなかった。

24日に行われたロサンゼルス・エンゼルス戦に先発し、初回は1死も取れずに途中降板。オープン戦の特別ルールで2回に再びマウンドに上がり、この日は計2回3分の0、無安打5失点、2三振6四球2死球の大乱調だった。

これでオープン戦4試合に登板して、防御率は15.58となった。

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）は、佐々木の開幕ローテーション入りを公言しており、31日（日本時間）に行われるクリーブランド・ガーディアンズ戦の先発に内定している。

佐々木は大リーグ1年目の25年シーズンは、序盤戦から制球に苦しんだ。5月には右肩インピンジメント症候群により、負傷者リスト入り。9月に復帰を果たすと、ポストシーズンでリリーフとして躍動し、チームの世界一に大きく貢献した。

現役時代、米国でプレーした経験を持つ大久保氏は、佐々木の現状に関して「簡単にいえば、ダメなのか、いいのか。調子がいいのか、それともまだ実力がないのか。はっきり言います。佐々木投手は、まだまだ未完の怪物さんだと思って下さい。未完の怪物。まだまだ未完です」と期待を込めた。

そして「未完」とした理由について説明した。

「（日本でプロ入りした）ロッテでは、ケガさせないことが1番最初。大切に育てる。だから投げ込みはしない。極端なウエイトトレーニングだとか、追い込むようなことはしない。まずケガをさせないことが大事だった。（ロッテ時代に）身長がまだ伸びていた。身長が1センチ伸びると、感覚が全然違ってくる」