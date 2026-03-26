倉田真由美氏、「戦争反対」で異論を「戦争したがっている」決めつけ風潮に疑問

漫画家の倉田真由美さんが2026年3月26日にXを更新。「戦争反対」と声を上げる人が、自身と意見が異なる人を「戦争したがっている」と決めつけるという動きを批判した。

「言動の中に一つも平和的な要素が見えない」

「戦争反対」を巡っては、漫才コンビ・爆笑問題の太田光さんの妻で所属事務所・タイタンの社長の太田光代さんが25日にXで「私は戦争に反対です」と表明。

その後、再びXを更新し、「どうして、戦争反対と至極、当たり前のことを言うことが駄目になったの？それって誰が扇動してるの？最近まで普通だった言葉よ」と訴えたが、ネット上からは、「ダメになんかなってない」「みんな戦争には反対なんだよ」という反論が集まっていた。

そんな中、倉田さんは26日にXを更新し、「戦争反対と言いながら自分と意見の違う人たちを『戦争したがっている』と決めつけ、乱暴な言葉で罵るって、どんな平和主義者？」と疑問を呈した。

また、「言動の中に一つも平和的な要素が見えない」と戸惑いを明かしていた。

さらに倉田さんは寄せられた返信に対し、「平和を訴えるのであれば、まずは平和的な言葉でと感じるのは当然ではないですか」と指摘し、「乱暴な言葉を使う人はどんなテーマにおいてもたくさんいますが、平和を訴える人は特に、そこを大事にしてはと思うだけです」と持論を展開した。

その上で倉田さんは、「基本、乱暴な言葉で罵る人はどんな場面でも苦手ですが、特に平和を訴えているのならその矛盾をどう自己完結しているのか意味がわからないので」とつづっていた。