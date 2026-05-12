武尊のインスタ投稿に「エコー！？」「おめでた写真かと」　引退戦から2週間後の報告に「早とちり」な反響

K-1元3階級王者で現役引退した武尊さんが2026年5月11日にインスタグラムを更新し、突然の近況報告を受けて「早とちり」するような反響が広がっている。

「足痛いなーって思ってたら足折れてた。笑」

武尊さんはインスタで、白色のまだら模様がぼんやりと浮き上がっているモノクロ写真を公開した。投稿文では、

「試合終わってからずっと足痛いなーって思ってたら足折れてた。笑」

と明かしており、写真は骨折部分を見せていたものとみられる。武尊さんは「最後までNatural "Bone" Krusherでした笑 もう試合ないしゆっくり治します 本当勝ってよかった」とも伝えた。

投稿のコメント欄には労わる声が寄せられているほか、一見してまるでお腹の赤ちゃんを捉えたエコー写真のようだったとして、「エコー！？妊娠！？かと思った」「一瞬おめでた写真かと思って おめでとうございますって書き込みそうでした」「赤ちゃんどこーって探しちゃった」「まさかの足ww」「早とちりしてすいません」「この写真ややこしすぎて草」などと驚く声も相次いでいる。

武尊さんは俳優の川口葵さんと25年7月に結婚を発表し、話題になった。26年4月29日に、引退試合として、東京・有明アリーナで開催した格闘技イベント「ONE SAMURAI 1」に出場。ONEフライ級キックボクシング暫定王座をかけてタイのロッタン・ジットムアンノン選手と戦い、5回TKO勝利を飾った。