佐々木朗希は「このままダメダメの可能性も」　先発として足りぬは「考え方の柔軟性」...元NPB最多勝投手が指摘

プロ野球パ・リーグの元最多勝投手で野球解説者の武田一浩氏（60）が、2026年3月25日にユーチューブを更新し、制球に苦しむ佐々木朗希投手（ドジャース、24）について、「このままダメダメになってしまう可能性がある」との見解を示した。

「球の回転にこだわり過ぎない方がいい」

大リーグ2年目となる佐々木は、オープン戦で結果を残せなかった。

24日に行われたロサンゼルス・エンゼルス戦に先発し、初回は1死も取れずに途中降板。オープン戦の特別ルールで2回に再びマウンドに上がり、この日は計2回3分の0、無安打5失点、2三振6四球2死球の大乱調だった。

オープン戦は4試合に登板して、防御率は15.58を記録した。

ここまで制球難が続く中、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）は、佐々木の開幕ローテーション入りを明言しており、31日（日本時間）に行われるクリーブランド・ガーディアンズ戦の先発に内定している。

NHKの大リーグ中継で解説を務める武田氏は、昨シーズンから今季オープン戦までの佐々木に関して、「ボールに少し馴染んでいない感じはある」とし、次のように持論を展開した。

「球が速い人は、日本的な考えだと、きれいな回転をしてバシーンと行くのを望むが、滑ったり調子が悪いとそうはいかない。そこはあまりこだわり過ぎない方がいい。いつも160キロを投げなくてもいいわけだから、そのへんのピッチングの考え方とかが、まだ若くて球が速いからそういうふうに思うのだろうけども、大谷（翔平）選手もアメリカに行ってから打たせてとるとか、そういう部分を覚えてきた。ある程度、そういうことも考えていかないと、このままダメダメになってしまう可能性がある。考え方の柔軟性がほしい」

大リーグ1年目の25年シーズンは、序盤戦から制球が安定しなかった。5月には右肩インピンジメント症候群により、負傷者リスト入り。9月に復帰を果たすと、ポストシーズンでリリーフとして躍動し、チームの世界一に大きく貢献した。