「VIVANT」続編、3000名のエキストラ応募殺到で募集方法変更が話題　「さすが」

2026年6月から放送予定の日曜劇場「VIVANT」（TBS系）の続編が埼玉県行田市でのロケでエキストラを募集したものの、応募が殺到したとして、応募が無効になる事態となった。
「予想を超える大変多くのご応募」
堺雅人主演ドラマ「VIVANT」。2023年7月に放送されて大人気ドラマとなり、続編の制作が決定した。
そんな中、埼玉県行田市の公式Xは26年3月25日に「5月1日に行田市内で日曜劇場『VIVANT』の撮影が行われます。そこで、当日のエキストラにご協力いただける方を募集しています」とエキストラの募集を行った。
募集されていたのは「弔問客」。人数は5～70歳代の男性1,500名と5～70歳代の女性1500名の計3000名となっており、メールでの申し込みとなっていた。
しかし、26日になり、「VIVANT」公式Xが「エキストラ募集の件につきまして」と画像を公開。その中で「予想を超える大変多くのご応募」があったとし、応募方法がメールから新設される応募フォームへと変更になったことがアナウンスされた。
また、それに伴いメールでの応募は無効になったとのこと。行田市の公式Xも同投稿を引用し、「3月25日(水)にお伝えした『メールでの応募』は無効ですので、すでに応募された皆様はお気を付けください」と呼びかけていた。
このポストには、「VIVANT続編で3000人超え応募とかファン熱すぎ」「えらいことになってる」「さすが」という声が集まっていた。
TBSテレビ「VIVANT」より、5月1日(金)の行田市内でのエキストラ募集の方法について変更のご案内がありました。— 行田市 (@Gyoda_PR) March 26, 2026
3月25日(水)にお伝えした「メールでの応募」は無効ですので、すでに応募された皆様はお気を付けください。 https://t.co/Kt2AJU1AzH