「サン！シャイン」最終回に谷原章介が言いたかったこと！ええっ、そこかよ？

フジテレビ系朝の情報ワイド「サン！シャイン」は2026年3月27日が放送最終回ということで、キャスターたちが「最終回みんなで話したいこと」を思いのままに主張した。メインキャスターの谷原章介さんは「（話したいのは）物価高...。なかでもおにぎり」と、コンビニなどのおにぎりの値上がりが納得できないと抗議した。

1000円ぐらいになる

「いま一番安いのが200円近くになっていないですか？ ボクは3つ食べないと満足できないからなんですけど、前は500円で済んでいたのが、1000円ぐらいいくんですよ。一番食べたいのが300円近いやつなんです」と、以前に比べると2倍近いという。

そして、「しかも最近びっくりするのが、ぎゅっと握られたおにぎりじゃなくて、ちょっと緩くない？ 握りが緩いんだけど、値段は高くなってる。目方減ってるんじゃないかと疑心暗鬼になって。これもステルス（値上げ）なのかなとか」と疑っている。

聞いていた月・金担当のスペシャルキャスターのカズレーザーさんは、「おにぎりはパッケージが特殊じゃないですか。あれで内容量減らすと、スカスカ度がバレるから、あのサイズにはしなきゃならないから、値段を上げざるを得ないんですよね」と解説した。