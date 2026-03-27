池袋のポケモンセンター臨時休業以外にも影響が...　複数店舗でイベント中止、YouTube「ポケるんTV」更新停止

全国に展開する「ポケモンセンター」の一部店舗で、2026年3月下旬に開催予定だったイベントが中止された。具体的には、ポケモンのキャラクターが登場する「ポケモングリーティング」などが、「ポケモンセンターシブヤ」といった一部店舗で予定されていた。

また、UUUMとポケモンが運営するYouTubeチャンネル「ポケるんTV」も26年3月27日にXを通じて、「本日より数日間、動画ならびにSNSの更新をお休みさせていただきます」と発表した。

イベントは「事情により中止」

全国の店舗の情報を発信する公式サイト「ポケモンセンター スタッフボイス」で、一部店舗が3月26日以降のイベントを中止すると告知している。店舗ごとに予定していたイベント内容は異なるが、「ポケモングリーティング」や「ポケモンカードゲーム教室」などが中止になった。

2026年3月27日18時時点で、一部店舗のイベント告知ページが前日26日と27日に再更新されており、追記日以降のイベントは「事情により中止」すると報告。「ポケモンセンターシブヤ」や「スカイツリータウン」、「ヨコハマ」、「ナゴヤ」、「ヒロシマ」などの店舗で中止されている。

前日26日は、東京・池袋の大型複合施設「サンシャインシティ」にある「ポケモンセンターメガトウキョー」で、店員の21歳の女性が元交際相手の男に刃物で刺され死亡する事件が発生。複数の報道によれば、男は女性を刺した後に自身も刺して死亡。以前から復縁を迫るストーカー行為を繰り返したという。

ポケモンセンターを運営するポケモン（東京都港区）は26日、この事件に伴い、「メガトウキョー」を当面の間、臨時休業すると公式サイトで発表した。「警察への全面的な協力、及びスタッフの心身のケアを最優先」にするとし、営業再開の時期は改めて発表するとしている。

J-CASTニュースは27日、ポケモンセンターの一部店舗でイベントが中止されている理由や、今後の方針などについて、ポケモンの広報にメールで取材を申し込んだが、回答は差し控えるとのことだった。