子ザル「パンチ」話題の市川市動植物園、サル山観覧に「キッズゾーン」導入　「様々な議論をし」...ネット応援の声

オランウータンのぬいぐるみを母代わりに抱く姿が話題の子ザル「パンチ」で一躍有名になった、市川市動植物園（千葉県市川市）が2026年３月27日にXを更新し、サル山について「小学生以下限定」の観覧エリアを導入すると発表した。

「保護者は出入口前の待機スペースまで」

市川市動植物園は、人工保育から群れに馴染もうとする生後約半年のパンチがSNS中心に注目され、来園者が急増したことで知られる。週末には入園待ちの列ができるほどの人気ぶりだ。サルたちのストレスを軽減するため、サル山外周には柵から距離を取るように規制ゾーンが設けられ、徐々に拡大している。

公式Xは27日に「キッズゾーンはじめます」として、28日からサル山に「お子様専用観覧エリア」を設置すると発表した。詳しいルールを、

「スタッフ内で様々な議論をし、

・小学生以下限定

・保護者は出入口前の待機スペースまで

・ゾーン利用は10分

で始めてみたいと思います」

と説明し、「子ども達が喜んでくれますように」とも伝えている。

この取り組みはXで、「すごくいい！」「ナイスアイディアだと思います」「めっちゃ心配りされてて素敵です！」「試行錯誤されてる姿が素晴らしいです。応援してます」などと称賛されている。