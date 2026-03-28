人気美女YouTuber・こばしり。ベアトップ姿＆黒髪ボブのイメチェンで反響　「めっちゃ可愛い」「似合ってる」

人気YouTuber「こばしり。」さん（28）が2026年3月15日、自身のインスタグラムを更新。黒髪ボブの最新ショットを披露した。

「何年ぶりかの黒髪ボブ」

こばしり。さんは、「オーストラリアで初めて美容室に行ってイメチェンしたよ」と報告し、ベアトップ姿で黒髪にイメチェンしたショットや美容室での様子を投稿した。

つづけて、「何年ぶりかの黒髪ボブ」といい、「ネットで素敵なヘアの方を見つけて、その美容師さんを予約したら、日本人の方でやりたい髪型を相談しながらカット&カラーして貰った」とつづっていた。

また、「私の髪がストレート&猫っ毛すぎて、ヘアセットが落ちやすいからパーマかけるか迷ってたけど、それも相談して、今回はかけないで私に合ったヘアセットの仕方とかも教えて貰った」と語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、黒いベアトップを着用。スマホを片手に、外ハネの黒髪ボブにイメチェンした姿を披露していた。4枚目では、スマホを片手にケープを着用した美容室での姿をみせていた。

この投稿には、「似合ってる！」「かわいすぎぃぃぃ！！！」「めっちゃ可愛い」「すごい良き！」「クールな感じがかっこよくていい」といったコメントが寄せられていた。