益若つばさ＆舟山久美子＆菅野結以、久しぶり「平成ギャルメイク」で大反響　「懐かしすぎてやばい！」「最高」

モデルでタレントの益若つばささん（40）が2026年3月24日、自身のインスタグラムを更新。モデルの舟山久美子さん（34）と菅野結以さん（38）との「平成ギャル」メイクのショットを披露した。

「これが令和って信じられるぅ？」

2000年代、雑誌「Popteen」で人気を博した3人。益若さんは、ギャル文字を使って「みんなで平成ギャルメイクしてみたらタイムスリップ！」として、「平成ギャル」メイクをした舟山さんと菅野さんとの3ショットや、自身のソロショットを投稿した。同じくギャル文字を使って、「これが令和って信じられるぅ？」「うちらちょー可愛くなーい？」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、益若さんは黒いハットをかぶり、チェック柄のワンピと茶色のベストを着用。舟山さんは麦わら帽子と花柄のワンピースというコーデだ。菅野さんは花のヘア飾りをつけてフリルデザインの花柄のワンピースを着用していた。菅野さんは唇に人差し指を当てたポーズをとり、益若さんと舟山さんはピースサインをして笑顔をみせていた。

2枚目では、「LOVEBOAT」のバックを持った益若さんを真ん中にして、顔を寄せ合って笑顔をのぞかせていた。8枚目では、ピースサインをして笑顔をのぞかせた益若さんのソロショットを披露していた。

この投稿には、「ギャルなつばさちゃん強すぎる」「ほんっと何やっても美女」「みなさん当時のまますぎて」「ギャル最高」「懐かしすぎてやばい！」「平成すぎて脳がバグる」といったコメントが寄せられていた。