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フォロワー7万の松本潤「なりすまし」アカウント、開示請求受け謝罪文　「和解に向けて真摯に協議」

2026.03.31 13:10
エンタメ班

   アイドルグループ「嵐」の松本潤さんを名乗る「なりすましアカウント」が2026年3月30日夜、Xで謝罪を行った。

  • STARTO社の公式サイトより。なりすましアカウントには繰り返し注意喚起している
    STARTO社の公式サイトより。なりすましアカウントには繰り返し注意喚起している
  • 謝罪文を掲載したなりすましアカウント。フォロワーは7万人近い
    謝罪文を掲載したなりすましアカウント。フォロワーは7万人近い
  • STARTO社の公式サイトより。なりすましアカウントには繰り返し注意喚起している
  • 謝罪文を掲載したなりすましアカウント。フォロワーは7万人近い

「重大な権利侵害を行っていた事実を認識し、深く反省」

   問題となったのは、「松本 潤 NR」（@j_storm_mj）と名乗るアカウントだ。アイコンには松本さんの公式アーティスト写真、カバー画像は嵐がオープニングイベントを行った国立競技場の写真が設定されている。アカウントの表示によれば、2015年10月からXを利用しているという。

   グループ公式の投稿をリポスト（拡散）していたほか、過去には松本さんが主演を務めた大河ドラマ「どうする家康」に関する情報などを発信していた。

   同アカウントは30日深夜、「謝罪文」と題した書面を公開した。

   「本アカウントは、タレントのなりすまし行為を行っていたアカウントであり、当該タレント本人、所属事務所、その他の関係者とは一切関係がないことをご報告致します」となりすましであったことを明かした。

「株式会社STARTO ENTERTAINMENT 及び株式会社嵐が行った法的手続により、なりすまし行為を行っていた私自身が特定され、代理人弁護士からの連絡を受けたことで、重大な権利侵害を行っていた事実を認識し、深く反省しております」
「被害回復および和解に向けて真摯に協議を行っております」
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