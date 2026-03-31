「突然の告白」には懸念「ちゃんと空気読めよ」「ちょっと暴力的」　宇垣美里（34）の主張がSNS上で波紋

元TBSアナウンサーでタレントの宇垣美里さん（34）が自身のYouTubeチャンネルで公開した動画の中で、「突然の告白」についての持論を展開し、その内容がSNS上で波紋を広げている。

「急に告白するって結構失礼」

波紋を広げているのは、2026年3月21日に公開された「突然の告白は愛情ではない」と題するYouTube動画だ。この動画は、視聴者からの質問や悩み相談に対し、宇垣さんが答えるという内容だった。

動画の冒頭で、宇垣さんは女性とみられる質問者からの恋愛相談に応じた。同性の友人に告白したいと考えているものの、相手が友人関係の継続を望んでいる場合、告白が迷惑に当たらないかと悩んでおり、「どちらがベストか」を提案してほしいというものだった。

宇垣さんも「それは難しいですね」と悩み、告白するかどうかを悩む質問者の心境に理解を示した。改めて「難しすぎないですか？」と言いながらも、「うっすら匂わせるしかないような気がする」と提案。その結果、「これ受け止めてくれなさそうだな」などと判断できると説明した。

そして「突然の告白」について、次のような持論を展開した。

「全ての関係性において、例えば急に告白するって結構失礼なことだと思っていて。告白ってさ、最終的に『合意がほぼ取れてる状態ですべきことじゃない？』と私は思ってて。いろんな考え方があると思うんですけど」

続けて宇垣さんは、「急に（告白）されたりしたら、私それで脈アリそうなこと一度でもあったか？みたいな時あるじゃないですか」とした上で、「それは何かちゃんと空気読めよって思う」と考えを披露した。