森高千里、膝上スカートあわせ...すらり神スタイルの美貌　倖田來未との2ショットに反響「可愛いがすぎる」

歌手の倖田來未さん（43）が2026年3月28日、自身のインスタグラムを更新。歌手の森高千里さん（56）とのツーショットを披露した。

「初めて森高千里さんと歌わせていただきました」

倖田さんは「フジテレビ『SHIONOGI MUSIC FAIR 3100回記念コンサート』最終夜！！」「初めて森高千里さんと歌わせていただきました」と報告し、ミニスカ衣装を着用した森高さんとの2ショットを4枚投稿した。

歌った楽曲について「楽曲は、世界中の誰よりきっとです！！」といい、「カラオケに行くと必ず歌う曲笑」「ちなみに、2週間ほど前にも、歌わせていただきました！笑笑」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、倖田さんは胸元がリボンのデザインになったノースリーブのミニドレスを着用。森高さんはブルーのジャケットとシルバーのミニスカートというコーデ。倖田さんはピースサインをして、森高さんは腰に手をあてて笑顔をみせていた。2枚目では、全身ショットを披露していた。

この投稿には、「ツートップえぐい」「可愛いがすぎるよ」「どちらも素敵です」「ご褒美みたいなツーショット」「2人共きれいです」といったコメントが寄せられていた。