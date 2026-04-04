沢尻エリカ＆Matt「ディナーする日が来るなんて」キュートなウィンクで2ショット　「綺麗すぎてまぶしい」

タレントでアーティストとして幅広く活動する「Matt Rose」ことMattさん（31）が2026年3月27日、自身のインスタグラムを更新。俳優の沢尻エリカさん（39）との2ショットを披露した。

「楽しい話はもちろん、気づけばディープなお話まで」

Mattさんは「ヤバい本当に実現した」と切り出し、「エリカ姉様とディナーする日が来るなんて」と報告した。

沢尻エリカさんとは「楽しい話はもちろん、気づけばディープなお話まで」と明かし、「女優としての在り方や、ご自身の生き方について」「まるで、まだ世に出ていない作品をひとり占めして観ているような時間でした」という。さらに、次のように振り返った。

「優等生であることも素敵だけど 一度疑ってみて自分なりの道を歩む強さ。ベストなタイミングで最大限に才能を発揮させる自信。姉様と話してると、【破壊と再生】というワードが浮かんでくる 本当にカッコよくて、魅力的な方」

インスタグラムに投稿された写真では、Mattさんは黒いシャツを着用。沢尻さんはファーの帽子をかぶって黒いトップスをあわせたコーデ。2人ともイチゴを手に、ウィンクをみせていた。

この投稿には、「二人とも綺麗」「ウインクめっちゃ可愛い」「綺麗すぎてまぶしい」「とてもキュート」「可愛すぎて～」といったコメントが寄せられていた。