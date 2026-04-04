中川安奈アナ、NHKを卒業して1年「人生で1番エゴサを...」赤裸々告白　白トップス×デニムのコーデもステキ

NHKを退局しフリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2026年4月1日、自身のインスタグラムを更新。お花見ショットを披露した。

「とにかく毎日が楽しくて」

中川さんは、「NHKを卒業してからちょうど1年が経ちました」といい、白いトップスとデニム姿でお花見する姿や桜とのアップショットなどを投稿した。

そして、「振り返るとこの1年は新しい環境に緊張や不安を感じながらも、とにかく毎日が楽しくて仕方なくて」とつづり、「ただ、それと同時にまわりの声が気になって、人生で1番エゴサをしてしまった日々でもあったと思います...笑」「応援の言葉もそうでないものもありましたが、気にしていただけてありがたいなぁと全部がエネルギーになっていました」と明かした。

そのうえで、「今日からフリーアナウンサー2年目」といい、「支えてくださるみなさまやひとつひとつのお仕事に感謝して、丁寧に全力で取り組んでいけたらと思っています」とコメントを添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、チェック柄のシャツを羽織り、白いリブニットの長袖トップスとデニムを着用。桜の木の間から顔をみせ、笑顔をのぞかせていた。3枚目では、足を組んで微笑む全身ショットを披露していた。

この投稿には、「桜が似合う美人」「桜の妖精！」「めちゃくちゃ可愛すぎ」「美しい」「めっちゃ可愛い～」といったコメントが寄せられていた。