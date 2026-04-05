片山さつき財務相の危うすぎるSNSリテラシー　運営者不明の切り抜き動画拡散、野党時代は「ハム速」紹介も

片山さつき財務相のSNS発信が波紋を広げている。自分を過剰に称賛する運営者不明の「政治系切り抜き動画」を自身のX（旧Twitter）で何度も紹介。かつて誤情報の拡散に加担したとして批判された過去もあることから、現職大臣としての情報リテラシーを疑問視する声が広がっている。

現職大臣の「完全論破」アピールにドン引き

SNSをざわつかせているのは、2026年4月2日にXへ投稿した内容だ。片山氏は個人運営とみられるYouTubeチャンネルの動画を、自分のコメントは何も添えずに紹介。動画のタイトルは「※『アリペイの何が問題？』記者の質問に片山さつきが"情報量2倍"で完全論破...中国決済の闇がヤバすぎる...」というもの。片山氏の記者会見の動画にテロップをつけた、いわゆる「政治系切り抜き動画」だ。

このチャンネルには、野党やマスコミを貶し、自民党を称賛する内容の動画が並ぶ。公開されている最も古い動画は25年11月のもので、高市政権が誕生した時期と重なる。

ただ、チャンネル自体は22年に開設されており、英語版プロフィールでは「日本の四季を体感しましょう。仕事や勉強にぴったりの相棒、Lo-Fi勉強用BGMチャンネルをご紹介します」と記されたまま。元々は別のテーマを扱っていたが、収益が見込める「政治系切り抜き動画」に転向したチャンネルとみられる。

現職大臣が公的ではない、出所が明らかでない切り抜き動画を公式SNSで紹介する行為には、困惑の声が噴出した。「情報リテラシーゼロであることをセルフ開示する現役国務大臣」「こんなの自分で拡散する大臣イヤすぎる」「『完全論破』なんて言葉を使って、少しも恥ずかしいと思わないのだろうか」などの拒否反応が相次いでいる。

片山氏は1月にも、自身を称賛する別のYouTube動画をXで取り上げていた。これら「政治系切り抜き動画」は、前安芸高田市長の石丸伸二氏や兵庫県の斎藤元彦知事、参政党や高市早苗政権下の自民党などが選挙で躍進するのを後押ししたとの見方がある。一方で、発言の文脈が正しく反映されていなかったり、真偽の怪しい情報が含まれたりしていることが問題視されてきた。