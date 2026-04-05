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発売待ち遠しいiPhone 18、Plus復活ある？Air 2どうなる？　そして注目の「折りたたみ式iPhone」発売いつか

2026.04.05 13:00
IT班

   iPhone 18シリーズは、どのようなラインナップになるのか？

   目下、さまざまな噂が飛び交っている。その中で最もユニークな噂は、「Plusが復活するのではないか」というものだ。iPhone 16からPlusは廃止されていた。一方、話題の「折りたたみ式iPhone」の発売時期は早ければ、2026年内になるという噂も出てきた。

  • iPhone 18シリーズが待ち遠しい（写真はイメージ）
    iPhone 18シリーズが待ち遠しい（写真はイメージ）
  • 2026年3月に発売されたばかりの「iPhone 17e」
    2026年3月に発売されたばかりの「iPhone 17e」
  • 2026年3月に発売されたばかりの「iPhone 17e」
    2026年3月に発売されたばかりの「iPhone 17e」
  • 2026年3月に発売されたばかりの「iPhone 17e」
    2026年3月に発売されたばかりの「iPhone 17e」
  • iPhone 18シリーズが待ち遠しい（写真はイメージ）
  • 2026年3月に発売されたばかりの「iPhone 17e」
  • 2026年3月に発売されたばかりの「iPhone 17e」
  • 2026年3月に発売されたばかりの「iPhone 17e」

「Plus」と「Air」どちらか？

   投資銀行には「Apple観測専門のアナリスト」が常駐していることもあり、Appleがどのような企画を展開しようとしているのか、それを見抜く役割のスタッフは必要不可欠な存在だ。

   投資銀行bank BarclaysのAppleアナリストTim Long氏は、iPhone 18のベースモデルが2026年中ではなく、来年2027年3月に発売される可能性が高いこと。そして、このベースモデルと同時にiPhone 18eとiPhone Air 2、もしくはiPhone 18 Plusが投入される予定があるとみている。このLong氏の見解は、Apple製品情報メディアMacRumorsが独自に報道したものだ。

   iPhone Airはユーザーレビュー自体は上々なだけに、後継機種が出るかどうかがよく話題にのぼる。そんな中、Long氏は「iPhone 18 PlusとiPhone Air 2の二者択一説」を唱えたかたちだ。

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