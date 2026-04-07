細木数子さん娘、母題材のドラマに思い　「戸惑いや不安がないと言えば嘘」も...「今は温かく見守る気持ち」

故・細木数子さんの娘で占い師の細木かおりさん（47）が、2026年4月4日にインスタグラムを更新。若かりし頃の数子さんとの2ショットを公開した。

「私にとっては厳しくも優しく」

かおりさんは数子さんの妹の長女として生まれ、幼少期に数子さんが世話をしてくれたことがあったという。2016年に養子縁組した。

かおりさんは26年4月4日のインスタグラムで、この日が数子さんの誕生日だとして「幼い頃の私と母」の写真を公開した。ろうそくを立てたケーキを前に、幼少期のかおりさんと、白のジャケットを着てカメラに笑顔を向ける当時の数子さんが写っている。

この日は密着取材を受け、数子さんのエピソードなどを語ったという。「母の誕生日だったこの日に、母について語る。ご縁を感じた一日でした 私にとっては厳しくも優しく、愛に溢れた母。一人の人間として心から尊敬しています」とつづった。

数子さんといえば、戸田恵梨香さんが主演を務めるNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」（4月27日配信開始）が注目を集めている。

かおりさんは「フィクションとは言っても、告知映像が少しずつ公開され、私の中にいる母の姿と、作品として描かれる『細木数子』とのギャップに、戸惑いや不安がないと言えば嘘になります」と思いを明かしつつ、「母の激動の人生がひとつの『物語』として伝わっていくことを、今は温かく見守る気持ちです」と語った。