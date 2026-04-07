「とても悲しい」外国人客がコース料理を無断キャンセル　金沢「のどぐろ」専門店が問いかけ「世界では普通のこと？」

一部の外国人客が高級魚「のどぐろ」のコース料理を無断キャンセルしたとして、金沢市内の専門店が「世界中のお店では 普通のことなのでしょうか？」とX上で問いかけ、反響を集めている。

「本日20時に来店予定だった海外からのお客様が、22時になっても来店されませんでした」

1人1万3000円のコース料理を英語で3人分予約

専門店「のどぐろ旬菜みのりや」の店主は2026年4月5日夜、テーブル上にぽつんと残った料理の写真をXで投稿し、こう切り出した。

店は、少人数の完全予約制で営業しているが、外国人客からはキャンセルの連絡もなかったという。「世界中のお店では 普通のことなのでしょうか？」と問いかけ、「石川県金沢市の小さな飲食店にとって、今夜はとても悲しい夜でした」と漏らしていた。

この投稿は、大きな反響を呼んで、7万件ほどの「いいね」を集めている。返信も次々に寄せられ、外国人からの英語投稿も多かった。「それは本当に失礼です」などと共感の声は多く、カナダ人という投稿者からは、「少しのお金を送ってもいいですか？それでそのほんの一部でも埋め合わせられるように」と心配する声も寄せられた。店主は、これらにお礼の言葉を述べていた。

店主によると、外国人客は、金沢市内のホテルに宿泊しており、ホテルのフロント経由で予約されたため、電話番号などは聞いていなかったという。

店主は、「私の店でも、日本人のお客様の無断キャンセルは何度もありました。 おっしゃる通り、外国人のお客様だけの問題ではありません」と説明し、「国ではなく、一人ひとりの問題だと感じています」とも明かした。

のどぐろ旬菜みのりやの店主は7日、J-CASTニュースの取材に応じ、西洋系の名前の外国人が2日前、1人1万3000円のコース料理を英語で3人分予約してきたと明かした。