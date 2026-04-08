お笑い芸人・鈴木もぐら、驚異の38キロダイエット成功　3か月で123キロ→85キロ...「爆発せずにすみました」

お笑いコンビ「空気階段」がパーソナリティーを務めるラジオ番組「空気階段の踊り場」（TBSラジオ）公式Xが、2026年4月7日、鈴木もぐらさん（38）のダイエットのビフォーアフター写真を公開した。

「江戸時代にあったものだけ食べる」

4月6日深夜（7日未明）放送の「空気階段の踊り場」では、鈴木さんが3か月かけて、体重123キロから85キロと、マイナス38キロのダイエットに成功したことが明かされた。

方法は「江戸時代にあったものだけ食べる」「ステーキは食べてもいいが、米は食べない」「パブで水だけ飲みカラオケでカロリーを消費する」「17時以降食べない」だったという。

痩せたことで、のど周りの肉が落ちていびきが少なくなったことや、「階段も普通に上れる」など、健康面が大きく改善されたことも明かしていた。

2026年内に85キロまで減量したかったそうで、目標は達成したが、今後も18時以降食べないダイエットは継続するとした。

番組公式Xでは、「鈴木もぐらダイエット成功」として、減量前の鈴木さんの写真と、現在の鈴木さんの写真を公開。減量前はお腹が風船のように膨れ上がり、顔が肩の中に埋まっているような体型だったが、減量後はお腹まわりがかなりスッキリ。あごや首も見えるようになっている。

投稿には「爆発せずにすみました」と添えられている。

Xユーザーからは「もぐちゃん痩せたなぁ...リバウンドしないで欲しい！」「3ヶ月で！？ めっちゃ痩せてる！ すごい！」「運動はカラオケのみ。食べ物の種類と食べるタイミングで3ヶ月で38kgは凄すぎる」「元の体重あるとはいえ、ひと月13kgはエグい」などのコメントが寄せられた。