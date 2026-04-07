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【ドジャース】キム・ヘソン、これでもマイナーに送るつもりか！今季初先発で「史上最高守備＆2安打」韓国メディア絶賛

2026.04.07 15:00
スポーツ班

    韓国メディアが、大リーグで今季初先発出場した韓国出身キム・ヘソン内野手（ドジャース、27）の活躍を絶賛した。

  • キム・ヘソン選手（本人インスタグラムより）
    キム・ヘソン選手（本人インスタグラムより）
  • 大谷翔平選手（右）とキム・ヘソン選手
    大谷翔平選手（右）とキム・ヘソン選手
  • キム・ヘソン選手（本人インスタグラムより）
  • 大谷翔平選手（右）とキム・ヘソン選手

4打数2安打でチームの勝利に貢献

    ロサンゼルス・ドジャースは2026年4月7日（日本時間）、敵地ロジャース・センターでトロント・ブルージェイズと対戦し、14－2で大勝した。

    今季、マイナーリーグで開幕を迎えたキムは、6日のワシントン・ナショナルズ戦で大リーグに昇格した。ナショナルズ戦では、8回にアレックス・フリーランド内野手（24）に代わってセカンドの守備につき、打席に立つ機会がなかった。

    この日は、「9番・ショート」で今季初めてスタメンに名を連ねた。

    今季初打席となった2回、2死1塁の場面でセンターフライに打ち取られた。4回の第2打席は四球を選び、5回の第3打席はライトフライに倒れた。

    第4打席は9点リードの7回。無死走者なしの場面で内野安打を放ち、今季初安打を記録した。8回にはセンター前ヒットで出塁。この日は4打数2安打と、課題の打撃でアピールに成功した。

    守備でも魅せた。7回、アンドレス・ヒメネス内野手（27）が放った打球は、フライとなりショートとレフトの間に上がった。これをキムが後ろ向きでキャッチ。マウンドのウィル・クライン投手（26）は、目を見開き驚きを隠さなかった。

    待ちに待ったスタメン出場で、攻守にわたり結果を残したキム。複数の地元メディアが、キムの活躍を速報した。

    「スポーツ韓国」（ウェブ版）は、「これでもマイナーに送るつもりか...初先発のキム・ヘソン、2安打1四球でチームの圧勝を導く」とのタイトルで記事化した。

キムのスーパープレーに投手もあぜん
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