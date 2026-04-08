【中日】今季２度目の３連敗で借金「6」、単独最下位に竜党紛糾...「まだ諦める時期でない」「もう終戦の雰囲気すら」

プロ野球中日は2026年4月7日、横浜スタジアムでDeNAと対戦し、5－3で逆転負けを喫した。

「勝っても負けてもスッキリ切り替えて」

中日は初回、1死1、3塁の場面で、細川成也外野手（27）がレフト前にタイムリーを放ち1点を先制した。

1点をもらった先発・金丸夢斗投手（23）は、3回まで無失点に抑えるも、4回につかまった。この回、2つのタイムリーツーベースなどで一挙に4点を失った。

チームは9回に2点を返すも、反撃はここまで。今季2度目となる3連敗を喫し、単独最下位に転落。借金は今季ワーストの「6」となった。

今季のオープン戦は好調で、9勝6敗3分けで、12球団中6位だった。シーズンを前にファンの期待が高まったが、開幕から5連敗。ここまで10試合を消化し、2勝8敗と低迷している。

チームの惨状に、インターネット上では竜党が紛糾している。

「ベンチには1点を取る、1点をやらない采配を期待します」「明日こそ頑張れドラゴンズ」「中日ファンとしては、まだまだこれからだよ。応援頑張ってするよ！！！！」「中日今日で借金6だけどまだ4月諦める時期ではない」「勝っても負けてもスッキリ切り替えて明日いいパフォーマンスができるようにやり続けるっきゃない」などと、前向きな声の他に次のような意見も。