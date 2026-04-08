素顔非公開も「絶対美人」　紅白出場高校生「tuki.」海外公演に絶賛相次ぐ「けっこう顔見えてる」

高校3年生でシンガーソングライターのtuki.さんが2026年4月7日、ステージ上での近影をXで公開し、「ほんとかわいい」などと絶賛されている。

本人は「モザイク処理されてるから大丈夫」

tuki.さんは23年9月に配信した大ヒット曲「晩餐歌」で知られ、素顔非公開のまま24年大みそかの「NHK紅白歌合戦」に初出場した。26年2月に初めて日本武道館（東京都千代田区）でワンマンライブを行い、4月4日からは台湾公演を皮切りにアジアツアーを開催している。

Xで連日のようにライブ風景を披露する中、7日には、ダンサーに囲まれながらミニ丈スカートを着て歌うtuki.さんの後ろ姿を公開。写真で見る限りは、逆光状態で客席を向いており、顔の輪郭がうっすら浮き出ているかのようにも見える。投稿文では、

「腕のゴム取るの忘れてて終わって気づいた瞬間メイクさんと発狂した」

と伝えた。実際、突き上げた片腕に黒いヘアゴムが付いたままとなっている。

投稿は3万件超の「いいね」を集め、Xで「けっこう顔見えてるやん」「ほんとかわいい足ほっそいスタイル抜群」「後ろ姿だけ見ても絶対美人なのすげぇ」といった声が寄せられている。

まつ毛や唇が見えてるのではないかとする声に、tuki.さんは「モザイク処理されてるから大丈夫」と応じていた。