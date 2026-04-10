「面白くないし才能もないけど、金儲けだけは好き」　人気YouTuber、麦茶ブランド発表のヒカキンをボロクソ

物申す系YouTuberのシバターさんが2026年4月6日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、YouTuberのヒカキンさんが麦茶ブランドを立ち上げたことについて言及した。

「日本の麦茶を変える」と宣言したが...

ヒカキンさんは3月28日よりYouTubeチャンネルで波の音が流れる生配信を続け、なんらかの発表があることを示唆していたものの、ファンからは心配の声が相次いでいた。5日公開の動画では、自身がプロデュースする麦茶ブランド「ONICHA」を全国のセブンイレブンで展開すると発表していた。

動画では、既存の麦茶を「地味でワクワクしない」「親に言われて飲む退屈な飲み物」とこき下ろした上で「日本の麦茶を変える」と豪語したものの、コメント欄では「麦茶バカにしすぎ」「麦茶はいつだって夏の主役だと思うぞ」といった厳しい意見や、「麦茶出すの悪いことだとは思わんが引っ張りすぎだよ」「こんなに引っ張っておいて麦茶w」「まじしょうもない」など冷ややかな声が寄せられていた。

「ヒカキンは本当にくだらない。長時間生配信のオチは麦茶発売！」と題した動画でシバターさんは、「ONICHA」発表までの経緯に触れ「あー、くだらない！」と声を上げ、ヒカキンさんの過去の言動から何らかの新商品を発表するのだろうと予想してはいたが、「麦茶だってよ。何じゃそら！」とあきれていた。