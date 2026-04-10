反戦デモ、国会周辺以外にも...全国各地で拡散　「元カレに戦地に行ってほしくない」18歳女性も訴え

2026年4月8日、「平和憲法を守るための緊急アクション」と題した、戦争や改憲に反対するデモが国会議事堂前で行われ、約3万人が集まった。

同日、同様のイベントや街頭でのスタンディングが全国47都道府県の約150カ所で実施され、八王子駅にも主催者発表で約170人が集まった。「戦争反対」「憲法壊すな」といった掛け声に合わせ、参加者たちは反戦を訴えるプラカードやペンライトを振り、平和や反戦を求めて声を上げた。

「おもろいことしているな」

八王子駅で行われた「平和憲法を守るための緊急アクション」では、参加者の年齢層は高かったが、マイクを持って現状への不満を叫ぶ人は若者が目立った。

先日大学に入学したという18歳の女性は「これからも勉強をいっぱいしたい。でも、戦争になると勉強ができなくなるので、それは本当に嫌です」「あと、元カレに戦地に行ってほしくないです」と主張した。

また、ガソリン代が高騰している現状への不満を訴えていた19歳の専門学生の男性に話を聞くと、「友達と遊んだ帰りで、たまたま通りかかっただけです」と、もともとデモに参加する予定はなかったようだが、「めっちゃおもろいことしているなと思って」とマイクを持った理由を説明した。

もちろん、ただノリでマイクを握ったわけではなく、「自分はバイクに乗るんですけど、一時期ガソリンが180円くらいに上がったじゃないですか。その時に『なんだこれ？』ってなって、それからニュースをよく見るようになりました」と語った。