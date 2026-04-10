3年前の水着MVに「性換金」批判　ロックバンドボーカルが反論「視聴者に楽しんでもらえる遊び心は必要」

ロックバンド「APPLE MEETS BAZOOKA」のボーカル・ギターをつとめる小松美生さんが2026年4月8日、Xで自身に向けられた「性換金」との批判に反論した。

「音楽を聴かせたいのか、身体を見せたいのか」

小松さんは、15年に結成したバンド「APPLE MEETS BAZOOKA」でボーカル・ギターをつとめているほか、シンガーソングライターとしても活動。お笑い芸人・江頭2:50さんのYouTubeチャンネル「エガちゃんねる」のエンディングテーマでも知られる。

カメラマン・映像ディレクターとして働いており、個人チャンネル「MIO CHANNEL」では、演奏やレコーディングのほか、撮影、映像編集も自身で手がけているという。

波紋を広げたのは、小松さんが23年8月に公開したガールズバンド「プリンセス プリンセス」のヒット曲「世界でいちばん熱い夏」のカバー動画に寄せられた批判だった。

「ミュージシャンまでこんな格好をする時代。音楽を聴かせたいのか、身体を見せたいのか。若い女性の性換金がとまらない」

動画は、広い砂浜を背景に、ピンク色のフリルのついたビキニ姿で、淡いピンクのギターを弾きながら歌う小松さんの姿を映したものだった。