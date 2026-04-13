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室井佑月「友達とおでん屋」でリフレッシュ...元気そうに笑顔　昨年末は緊急手術で話題

2026.04.13 20:30
エンタメ班

   作家の室井佑月さんが、2026年4月2日にXを更新。近影を公開した。

  • 室井佑月さんのX（＠YuzukiMuroi）より
    室井佑月さんのX（＠YuzukiMuroi）より
  • 米山隆一氏のインスタグラム（＠ryuichiyoneyama）より
    米山隆一氏のインスタグラム（＠ryuichiyoneyama）より
  • 室井佑月さんのX（＠YuzukiMuroi）より
  • 米山隆一氏のインスタグラム（＠ryuichiyoneyama）より

「一時はバスタブも跨げないほど痩せちゃって」

   室井さんは25年12月に更新したXで、体調不良で緊急手術を受けたことを報告。26年2月には、「一時はバスタブも跨げないほど痩せちゃって」など、心身に不調をきたしていたことを明かしていた。

   4月2日のXでは、「友達とおでん屋」と投稿。グラスを片手に頬に手を当て、楽しげに笑みを浮かべた自身の写真を公開した。

   続けて、「今夜は、『引きこもり、久しぶりに外に出る』、の巻」と投稿した。

   Xユーザーからは「楽しそうです♪」「可愛い」「外呑みできるくらい回復されたのは何より」などと書き込まれている。

室井佑月
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