室井佑月「友達とおでん屋」でリフレッシュ...元気そうに笑顔　昨年末は緊急手術で話題

作家の室井佑月さんが、2026年4月2日にXを更新。近影を公開した。
「一時はバスタブも跨げないほど痩せちゃって」
室井さんは25年12月に更新したXで、体調不良で緊急手術を受けたことを報告。26年2月には、「一時はバスタブも跨げないほど痩せちゃって」など、心身に不調をきたしていたことを明かしていた。
4月2日のXでは、「友達とおでん屋」と投稿。グラスを片手に頬に手を当て、楽しげに笑みを浮かべた自身の写真を公開した。
続けて、「今夜は、『引きこもり、久しぶりに外に出る』、の巻」と投稿した。
Xユーザーからは「楽しそうです♪」「可愛い」「外呑みできるくらい回復されたのは何より」などと書き込まれている。
友達とおでん屋 pic.twitter.com/JmidPeSc2e— 室井佑月 (@YuzukiMuroi) April 2, 2026
お久しぶりです。— 室井佑月 (@YuzukiMuroi) February 11, 2026
昨年末から、Xの更新を止めていました。心配してくれた人、ありがとね。返事できなくて、ごめんなさい。
心身のバランスを崩し、腎炎から緊急手術、そしていわゆるカサンドラと呼ばれる状態におりました（一時はバスタブも跨げないほど痩せちゃって）…
大きい病院にまわされて行ったら、尿管結石じゃなく、これから緊急手術になった。充電して、麻酔が切れたら報告します。心配かけて、ごめんね。— 室井佑月 (@YuzukiMuroi) December 8, 2025
昨晩、明け方から血尿。おしっこの色にはびっくりこいたが、それより背中と腹が痛くてさ。病院開く時間になったので（一瞬、救急車も考えた）、なんとか車に乗っていってきた。『尿管結石』だったよ。尻に痛み止め坐薬入れ二十分したら、痛みが消え、頭の中で洗剤のCM曲が流れ出したわ。— 室井佑月 (@YuzukiMuroi) December 6, 2025