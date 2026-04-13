室井佑月「友達とおでん屋」でリフレッシュ...元気そうに笑顔　昨年末は緊急手術で話題

作家の室井佑月さんが、2026年4月2日にXを更新。近影を公開した。

「一時はバスタブも跨げないほど痩せちゃって」

室井さんは25年12月に更新したXで、体調不良で緊急手術を受けたことを報告。26年2月には、「一時はバスタブも跨げないほど痩せちゃって」など、心身に不調をきたしていたことを明かしていた。

4月2日のXでは、「友達とおでん屋」と投稿。グラスを片手に頬に手を当て、楽しげに笑みを浮かべた自身の写真を公開した。

続けて、「今夜は、『引きこもり、久しぶりに外に出る』、の巻」と投稿した。

Xユーザーからは「楽しそうです♪」「可愛い」「外呑みできるくらい回復されたのは何より」などと書き込まれている。