38㎏ダイエットの鈴木もぐら、「痩せたことより...」注目されるようになった意外な事実　「僕の方が小さい」「内緒に」

お笑いコンビ「空気階段」の鈴木もぐらさん（39）が、2026年5月23日公開のYouTubeチャンネル「BKB美容室チャンネル」に登場し、マイナス38キロのダイエットを達成したことで注目されるようになったという意外な事実を明かした。

「言わなきゃばれないじゃないですか」

「BKB美容室チャンネル」は、元美容師のお笑い芸人、バイク川崎バイク（BKB）さん（46）が、芸人や芸能人の髪を切りながらトークを繰り広げる動画を公開するチャンネルだ。

BKBさんがゲストの鈴木さんを紹介する中で、「本当ね、痩せて」と、鈴木さんの体型の変化に触れた。

鈴木さんは4月6日深夜（7日未明）放送のラジオ番組「空気階段の踊り場」（TBSラジオ）で、3か月かけて、体重を123キロから85キロに減らし、マイナス38キロのダイエットに成功したことを明かしていた。

BKBさんは、「（鈴木さんは）今まで太ってて、大きい人やなってなってたのに、痩せたら、痩せたことよりちっちゃかったんやって言われるようになった」と裏話を明かし、鈴木さんも「そうなんですよ」と頷いた。

鈴木さんは、公称身長が164センチのBKBさんより、1センチ身長が低いという。「僕の方が小さいんです、バイクさんより」と告白しつつ、「これ内緒にしてるんですから！ 言わなきゃばれないじゃないですか」と口に人差し指を当てていた。

コメント欄には、「もぐらさんイケメン」「もぐらさん、痩せましたね！ テレビで痩せたと話してたのを観た時より、オープニングで話してる姿を観てて痩せたと物凄く分かりました」「痩せた中で元気そうでよかった」といった声が書き込まれている。