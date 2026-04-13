立憲・杉尾秀哉議員、イラン危機めぐる石油関連商品について「影響を調べました」...Xで言及

立憲民主党の杉尾秀哉参院議員が2026年4月12日にXを更新し、イラン情勢をめぐる石油関連商品の件に言及した。

「イラン危機の影響で...」

杉尾議員は12日にXで「イラン危機の影響で石油関連商品の高騰や品薄が言われますが、長野市内のホームセンターを回って影響を調べました」と、ホームセンターを調べたことを報告した。

それによると、「実際にペンキの薄め液の購入制限や、塩ビ関連商品、フィルム、草刈り機用の混合ガソリンなど広範な商品が値上げされたり品薄になっていました」という。

杉尾議員はポストで、防草シートやペイントうすめ液などの棚が空になっている写真を公開。また、店内に貼られた「中東情勢の影響により徳用ペイントうすめ液 1グループにつき1缶限り」というポスターの写真も公開した。

また、杉尾議員は「店員さんに聞くと今ある商品も補充の見込みがないものがあるそう」と明かし、「危機が長引けば家庭生活や農業などへの影響が深刻化すると見られます」と自身の見解をつづった。