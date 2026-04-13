米・クシュナー氏の協議参加に「ユダヤ人ですよね？」　玉川徹氏の番組発言に「人種差別」の声...テレビ朝日の見解は

報道番組「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）の2026年4月10日放送回に出演したコメンテーターの玉川徹氏の米・トランプ大統領の娘の夫・クシュナー氏をめぐる発言について、「人種差別ではないか」とする声が上がっている。

テレビ朝日は取材に、「ご指摘には当たらないと考えております」としている。

クシュナー氏の出席「マイナスでしかないような気がする」

番組では、米国とイランの協議に出席するとみられる顔ぶれを紹介。玉川氏は、米側にクシュナー氏が含まれていたことに、

「アメリカ側の協議出席者にいるクシュナー氏って、何の権限でこの人は......何ですか、トランプ氏の娘婿？要するにトランプ家の代表として入っているとしか見えないし、ましてやユダヤ人ですよね？ このイランとの協議に関しては、むしろいないほうがいい人のような気がするんですけど、娘婿という立場として入ってくるこの人って何なんだろうってずっと思ってるんですけど」

と、中東情勢の専門家として出演していた慶応義塾大学教授の田中浩一郎氏に尋ねた。

田中氏が、クシュナー氏はイスラエルのネタニヤフ首相に近い人物だと説明すると、玉川氏は「イスラエルの利益を代表する人をイランとアメリカの交渉に同席させているのはマイナスでしかないような気がするんですけど」と、再び問いかけた。

田中氏は、米・バンス副大統領が交渉の主導権を握れば、「アメリカがこういうことを決めた、それをクシュナー氏に対して、イスラエルにも飲ませるということで、イスラエルを蚊帳の外に置いていないということで安心させる」効果があると見解を示していた。一方、「その逆もありえる」と指摘。クシュナー氏と、同じくイスラエルに近いウィトコフ特使が主導権を握ると、「（前回と）同じような結果になる」とした。