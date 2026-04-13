新幹線G車で注意され「逆切れ」と批判...家族YouTuber謝罪でラファエル「参戦」　投稿に波紋「肯定派でびっくり」

人気YouTuberのラファエルさんが2026年4月12日にXで、家族YouTuber「破天荒夫婦」が、新幹線のグリーン車内でのトラブルに関する動画に批判が集まり謝罪したことに言及した。破天荒夫婦は、新幹線内で男性が、破天荒夫婦や別の母子を怒鳴っていたとしており、ラファエルさんは「つい先日全く同じことが我が家にもありました」と明かした。

破天荒夫婦が謝罪「多くの方に不快な思いを」

「破天荒夫婦」をめぐっては、新幹線のグリーン車で「普通の声」で子どもと話していたところ、男性から怒鳴られたとして怒りをあらわにする動画がXで拡散。車内での会話や撮影などに対し、批判的な声が寄せられていた。なお、該当動画は13日現在、閲覧できない状態になっている。

「破天荒夫婦」は11日に謝罪動画を公開。「私たちの発言や表現に配慮が足りず、多くの方に不快な思いをさせてしまいました」とした。

そのうえで、今回の件は「動画を撮影している最中に怒鳴られたというものではなく」、新幹線を降りる直前に起きた出来事だったと説明。また、「破天荒夫婦」一家を怒鳴った男性は、別の子連れの母にも怒鳴りつけていたという。「そのお母さんはとても静かにされていて、騒いでいる様子はなく、ただ平謝り」していたと説明。それを見て、「とても心が痛みました」と当時の心境を明かした。

ラファエルさんはXで、「破天荒夫婦」のこのエピソードに対し、「つい先日全く同じことが我が家にもありました」と明かした。