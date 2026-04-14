ロバーツ監督の報復？キム・ヘソンがスタメン落ち、韓国メディア不満爆発「ABSの失敗がそんなに大きな罪なのか」

韓国メディアが2026年4月14日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（27）のスタメン落ちに不満を示した。

「公の場で激しく非難→翌日の先発から電撃的に外す」

ドジャースは14日、ホームのドジャー・スタジアムでニューヨーク・メッツと対戦。3連戦の初戦となったこの日、キムはスタメンから外れベンチスタートとなった。

地元韓国では、複数のメディアがキムのスタメン落ちを批判的に報じた。

「OSEN」（ウェブ版）は、「『ABSの失敗がそんなに大きな罪なのか？』ロバーツ監督、ついにキム・ヘソンをスタメンから外す！ニューヨーク・メッツ戦で衝撃の先発外し」とのタイトルで記事を展開。

「スターニュース」（ウェブ版）は、「キム・ヘソンに対するロバーツ監督の報復？公の場で『激しく非難』したかと思えば→結局、翌日の先発ラインナップから電撃的に外す」とのタイトルで記事化した。

両メディアは、キムがスタメンから外れた理由について、13日のテキサス・レンジャーズ戦におけるキムの「判断ミス」にあると推測した。

キムはレンジャーズ戦に「9番・ショート」でスタメン出場した。

問題のシーンは、1打席目の3回だ。無死1塁の場面で、キムは2ボール2ストライクから147キロのスライダーを見逃して三振。キムは、この判定に対しABS（自動ボールストライク判定システム）チャレンジを要求したが、失敗に終わった。

ABSチャレンジは、1試合2回の使用が認められている。チームは、キムの打席前までにすでに1回失敗しており、キムのチャレンジ失敗により、この試合で使用できるチャレンジ権利を失った。