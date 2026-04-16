【大リーグ】韓国は投手不毛地帯　日本は大谷翔平、山本由伸ワールドクラス輩出...「次元異なる」地元メディア羨望

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年4月16日、大リーグにおける日韓投手の実力について「次元が異なる」との見解を示した。

「山本はサイ・ヤング賞受賞者スキンズ、スクバルと同格」

同メディアは、ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手（27）に注目し、「山本はスキンズ、スクバルと同格→2026年シーズンのサイ・ヤング賞を狙う...『投手の不毛地帯』である韓国とは次元が違う」とのタイトルで記事を展開した。

山本は大リーグ3年目の今季、開幕から4試合に先発して2勝1敗、防御率2.10を記録。先発4試合すべてクオリティスタート（先発が6回以上投げ、かつ自責点3以内=QS）を達成している。

昨季は、30試合に登板して12勝8敗、防御率2.49を記録した。年間最優秀投手に贈られるサイ・ヤング賞の候補に挙がり、ナ・リーグ同賞の投票で3位に入った。

今季もサイ・ヤング賞の有力候補のひとりとして、注目を浴びている。

野球人気の高い韓国でも山本の活躍は注目されている。「スポーツ朝鮮」は、今季の山本について、次のように評している。

「ドジャースで活躍する日本人投手の山本由伸が、昨シーズンのサイ・ヤング賞受賞者であるポール・スキーンズ（パイレーツ）や、タリック・スクーバル（タイガース）と比較されている。投手の不毛地帯である韓国とは次元の異なる日本の流れだ。大谷翔平だけでなく、山本までもが、ワールドクラスとして認められている」

そして、こう続けた。