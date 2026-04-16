ジュキヤ、YouTube「永久出禁」確定を報告　「今回で完全に引退しようと思います」

配信者のジュキヤさんが2026年4月15日にXを更新し、YouTubeの「永久で出禁」が確定したと報告した。

「出るだけでダメ」

もともとYouTubeで活動していたジュキヤさん。しかし、24年5月に全チャンネルがBAN（停止）され、チャンネルを新しく立ち上げてもすぐにBANされる状態が続いていた。

その後、YouTubeが停止処分から一定期間経ったクリエイターが再びチャンネルを開設できる「セカンドチャンスプログラム」を利用して25年12月に新しくYouTubeチャンネルを開設したものの、翌日にはガイドライン違反で再びBANされた。

ジュキヤさんは26年4月15日にXで、「ご報告」と切り出し、「YouTubeの永久出禁が確定しました」と明かした。

ポストに公開された動画で、ジュキヤさんは他のチャンネルに「ゲスト」として出演したものの、許されなかったかたちで、「簡単に言うと、YouTubeの永久出禁が確定いたしました」と説明した。

ジュキヤさんによると、YouTubeには「出るだけでダメ、ということで」。今後はほかのプラットフォームで活動を続けるとし、ポストでは「何度もチャレンジしましたが今回で完全に引退しようと思います。今まで応援ありがとうございました」とつづった。