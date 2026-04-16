元安芸高田市長で地域政党「再生の道」前代表の石丸伸二さんが2026年4月15日にXを更新し、自身が出演するABEMAの恋愛リアリティー番組「恋愛病院」（全6回）の反響にタジタジな様子をみせた。

リハックYouTubeチャンネルで「女子だけの鑑賞会」

恋愛病院では男女10人が2泊3日の共同生活を通じて恋と向き合う。2日に第1回が配信され、石丸さんの新たな一面も注目の的となっている。

第3回目前の15日には、経済系YouTubeチャンネル「ReHacQ−リハック−」で、「みんなで石丸伸二の恋を見守る会！女子だけの鑑賞会」という趣旨の動画が公開された。モデル・藤井サチさん、タレント・井上咲楽さん、政治ジャーナリスト・岩田明子さん、チームみらいの安野貴博党首の妻・黒岩里奈さん、恋愛病院に出演する経営者・池田陽花さんといった豪華な顔ぶれが揃い、恋愛病院を視聴している。

これが同チャンネル公式Xで宣伝されたことを受け、石丸さんは引用リポストしながら、冗談めかして下記のように投稿した。

「これは"イジメ"ではなく、処罰の類だと思われます。

どうも前世で大罪を犯したような気がしてなりません」

投稿は1万5000件超の「いいね」を集め、「しんじおもしろすぎる」「この路線いいと思います」「最近イジられまくってる石丸さん最高に輝いてます」といった声が寄せられている。