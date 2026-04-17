元NHK中川安奈アナ、ボルドーの光沢タイトワンピで色気ダダ漏れ　「艶やかさが炸裂」「美しすぎる」

NHKを退局しフリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2026年4月12日、自身のインスタグラムを更新。パリ五輪の柔道混合団体で銀メダルを獲得し、現在はプロレスラーに転向したウルフ・アロンさん（30）との2ショットを披露した。

興奮して「しばらく眠れなさそうです」

中川さんは、「ウルフくん、6戦全勝おめでとう」と祝福し、ウルフ・アロンさんとの2ショットやタイトなワンピースを着用したソロショットなど8枚を投稿。

ウルフ・アロンさんが戦う番組を担当し、「久々にスポーツキャスターとしての血が騒いだ」「ほんっとに迫力のある戦い続きで興奮しました...しばらく眠れなさそうです笑」と語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、光沢感のあるタイトなキャミワンピースを着用。ゆる巻きのロングヘアスタイルで、ほほえんでいた。2枚目では、抜群のスタイルが際立つ全身ショットを披露。6枚目では、中川さんは白いTシャツを着用。ウルフさんはボルドーのTシャツというコーデ。2人ともドリンクを片手に微笑んでいた。7枚目では、水色のノースリーブのワンピースを着用。白い壁の前に立ち、笑顔をみせていた。

この投稿には、「美しすぎる」「色気が凄い」「とてもエレガントですね」「2つの衣装ともに素敵です」「艶やかさが炸裂してます」といったコメントが寄せられていた。